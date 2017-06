Directeur RUD: Te snel en te fors bezuinigd

ASSEN - Er is te snel en te fors bezuinigd op de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Volgens directeur Marjan Heidekamp-Prins heeft de organisatie aanloopproblemen, waardoor bezuinigingen niet worden gehaald.

De milieudienst handhaaft de milieuwetgeving en regelgeving voor de provincie en gemeenten. De organisatie is verplicht ontstaan toen de wet veranderde. Dit jaar komt de organisatie 450.000 euro tekort.Directeur Marjan Heidekamp-Prins vindt dat er te veel bezuinigd moet worden. ''Onze jonge organisatie kreeg meteen aan het begin een bezuiniging opgelegd en in 2016 kwam daar opnieuw tien procent bij''.De invoering van een nieuw ICT-systeem zou één van de oorzaken zijn. ''De invoering ervan is ingewikkelder dan gedacht. Maar we moeten er wel mee werken en dat kost de RUD-medewerkers juist meer tijd.''Ook het aanleveren van digitale stukken door de gemeenten en provincie loopt nog niet goed. Zo konden medewerkers vroeger zelf in alle systemen van de gemeenten. Dat was niet effectief omdat de medewerkers alle systemen moesten kennen. ''Nu is er één systeem waar gemeenten zelf alles aanleveren, maar dat werkt nog niet optimaal.''De conclusie van de RUD-directeur is dat er te snel en te hard bezuinigd is op de milieudienst. Ook functioneert de organisatie nog niet optimaal. Door deze twee punten kan de bezuiniging niet worden gehaald.De organisatie moet nu geld uit reserves halen. ''Dat kunnen we dit jaar nog één keer doen en dan is de pot leeg.'' Een oplossing volgens de directeur is om in 2018 de bezuinigingen te verminderen, want de problemen bij de RUD zijn nog lang niet opgelost.