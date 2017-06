Jarno Jansen, Barry Sheene en Walid Soppe in TT Journaal

MOTORSPORT - Vanavond komt het TT Journaal voor het eerst live vanaf het circuit waar presentatrice Karin Mulder de teammanager van het Drentse RW Racing Team, Jarno Jansen, ontvangt. In de uitzending is er verder aandacht voor het verleden en het heden.

Op de hoogte blijven van de TT? Al het nieuws over de TT in Assen vind je op onze speciale TT-pagina en in de app.

Walid Soppe blikt vooruit op de Red Bull Rookies Race, De Spanjaard Axel Pons vertelt over zijn eerste jaar bij het RW Racing Team, Barry Sheene-fan Johan de Vries vertelt over de jaren zeventig en Jasper Iwema traint wekelijks samen met MotoGP-coureur Scott Reading in de boksschoolDe Spanjaard Axel Pons (26) staat dit seizoen onder contract bij het Drentse team van RW Racing uit Dwingeloo. Zij komen uit in de Moto2-klasse. Maar de Spanjaard heeft sinds de race in Muguello, nu dik twee weken geleden, last van bloedarmoede en mist kracht. Vandaag horen we hoe het met hem gaat en hoe het bevalt in het Drentse team.Jasper Iwema is sinds zijn tijd als coureur in de 125cc-klasse al bevriend met MotoGP-coureur Scott Redding, die sinds kort in Groningen woont met zijn Friese vriendin Mariëlle. Elke week staat de Drentse ijsracer met Redding in de boksschool. Wij gingen afgelopen maandag met de twee mee.De Brit Barry Sheene was een flamboyante verschijning op het circuit. In de jaren 70 maakte hij furore. In 1976 en en 1977 werd hij wereldkampioen in de 500cc. Johan de Vries werd meteen gegrepen door de rokkenjager die z'n populariteit ook commercieel wist uit te buiten."Ik volg hem al heel lang, maar bij de Centennial in Assen in 1998 heb ik hem thuis bij me uitgenodigd. Dat vond hij prima. Dus ik reed op de weg van Assen naar Rolde. Keek ik in m'n achteruitkijkspiegel, zie je gewoon dat Sheene achter je aanrijdt. Dat was gewoon fantastisch", zegt De Vries.In 2003 overleed Sheene aan kanker. Hij werd maar 52 jaar oud. Het was een klap in het gezicht voor superfan Johan de Vries.Walid Soppe is bezig aan zijn derde jaar in de Red Bull Rookies Cup en hij wacht nog steeds op zijn eerste zege in deze klasse, die bekend staat als opstapklasse richting de Moto3. Vorig jaar reed de 17-jarige Coevordenaar twee keer vooraan in Assen, maar zowel op de zaterdag als de zondag ging hij onderuit. Met name de val op zondag was pijnlijk, want Soppe nog maar drie bochten verwijderd van de finishvlag. Niels Dijkhuizen kijkt met Soppe terug en vooruit.In de TT-thermometer voorspellen vanavond ijsracer Roelof Thijs, schaatsster Marije Joling en wielrenner Berden de Vries wie zondag de MotoGP gaat winnen.Het TT Journaal begint om 17.20 uur.