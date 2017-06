Profielschets voor CdK is klaar: sollicitatie kan los

ASSEN - De definitieve profielschets waar de nieuwe Drentse commissaris van de koning aan moet voldoen is klaar. Kandidaten kunnen vanaf nu solliciteren. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk haalde de schets vandaag op tijdens een bijzondere Statenvergadering.

''Complimenten van de open manier waarop het in gang is gezet'', zegt Plasterk tijdens de vergadering.Hij heeft het over hoe de schets tot stand is gekomen . Maatschappelijke organisaties, ondernemers, bestuurders en inwoners van Drenthe dachten mee over waar de nieuwe Cdk aan moet voldoen. De opmerkingen zijn samengevoegd en hier zijn tien punten uitgekomen.Bekijk de profielschets hier:In de profielschets wordt gesproken van zij. Dat betekent niet dat de nieuwe commissaris ook een vrouw moet zijn. Baltes: ''De belangrijkste reden is dat wij uit de publiekscampagne opvallend vaak terug hebben gekregen dat de voorkeur uitgaat naar een vrouw. Dat is voor ons niet leidend. Wij willen de beste kandidaat. Op die manier hebben we geprobeerd om dit toch een plek te geven in het profiel.''Minister Plasterk had tijdens de vergadering nog een aantal vragen over de profielschets. Zo staat in de schets dat de commissaris aan de ene kant transparant en eenduidig moet zijn, maar ook conflicten moet vermijden. Vicevoorzitter Johan Baltes lichtte dit toe: ''Het gaat vooral om de cultuur hier. We zoeken iemand die hier slagvaardig in kan zijn.".Ook wilde Plasterk nog weten of er gezocht wordt naar een rasechte bestuurder of iemand met een bredere maatschappelijke achtergrond. Baltes: ''Helder is dat we iemand zoeken die zijn weg moet weten in bestuurlijk Nederland, in Den Haag en de politiek. Dus ervaring met politiek is onontbeerlijk. Geen enkele ervaring lijkt ons een groot risico. Maar dat kan ook in combinatie met het bedrijfsleven."Plasterk gaat nu verder met de zoektocht naar de nieuwe Drentse commissaris. De minister voert gesprekken en maakt een shortlist. Samen met een vertrouwenscommissie kiest hij hier twee kandidaten uit. Plasterk maakt duidelijk dat de zoektocht vertrouwelijk is. Zo komt niet naar buiten wie solliciteren. Solliciteren kan tot 10 augustus.De demissionaire status van het kabinet gaat niet voor problemen zorgen voor het proces. ''Voor deze procedure maakt het niet uit. Dit proces gaat gewoon door. Het zou ingewikkeld zijn als de gesprekken met de kandidaten door mij en mijn opvolger worden gevolgd. Dan wordt er gekeken naar een oplossing. In principe kan het proces gewoon doorgaan", zegt Plasterk