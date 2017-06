Kippen veroorzaken flinke vertraging op A28 bij De Wijk [update]

De vertraging bedraagt meer dan twee uur (foto: Persbureau Meter) File op de A28 bij De Wijk (foto: RTV Drenthe/Ronald Oostingh) De snelweg is afgesloten (foto: Persbureau Meter) Bij het ongeluk was een busje met kippen betrokken (foto: Persbureau Meter)

DE WIJK - Door een ongeluk op de A28 staat tussen het knooppunt Hoogeveen en De Wijk zo'n acht kilometer file. De snelweg, die na het ongeluk rond vijf uur werd afgesloten, is wel weer deels open.

Een busje met kippen botste in de spits tegen de vangrail en kantelde, waarna de kippen over de snelweg liepen.



Op dit moment zijn de bergingswerkzaamheden nog bezig, maar kan het verkeer er weer langs. Een van de twee rijstroken is weer open, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID).