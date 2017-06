Rossi en Viñales azen op eerherstel in Assen

MOTORSPORT - Ondanks een teleurstellende Grand Prix van Catalonië is Maverick Viñales nog altijd de leider in de tussenstand in de koningsklasse. Hij reist "extra gemotiveerd" af naar Assen.

We kunnen het ons niet veroorloven om te blijven worstelen

In Barcelona kwam de 22-jarige debutant in de MotoGP anderhalve week geleden niet verder dan plek tien en zag de winnaar van de laatste twee Grand Prix' Andrea Dovizioso tot op zeven punten naderen in de WK-stand. "We moeten echt op het podium komen in Assen en zoveel mogelijk punten zien te halen. We kunnen het ons niet veroorloven om te blijven worstelen in de komende races", beseft Viñales.Het TT Circuit ligt hem wel. "Het is een goed circuit voor de Yamaha en het past ook goed bij mijn rijstijl. Ik heb in het verleden goede resultaten neergezet in Assen en geniet ervan om er te rijden", aldus de Spanjaard die twee keer de TT won in de lichtste raceklasse.Wie voor de tiende keer kan winnen tijdens de TT is zijn teamgenoot, Valentino Rossi. Maar ook de 38-jarige Italiaan had een slechte generale. In Catalonië werd hij zesde, waardoor hij in de WK-stand naar plek vijf is gezakt. "Ik ben blij om naar Assen te gaan", zegt de publiekslieveling. "Na een slechte race hebben we nog twee dagen getest in Barcelona en we hebben een aantal interessante dingen geprobeerd. Die wil ik nu ook proberen op een ander circuit. Nederland is altijd een geweldig weekend, want het Asser circuit is erg fijn."De regerend wereldkampioen Marc Marquez vindt zichzelf in de WK-stand terug op plek drie, 23 punten achter Viñales. Hij noemt Assen een plek met mooie herinneringen en spectaculaire races. "Alleen het weer is altijd onvoorspelbaar waardoor dingen snel kunnen veranderen. We moeten ons daar snel aan kunnen aanpassen. Ons doel is om in Assen te vechten voor een podiumplek."Vier punten onder Marquez staat zijn teamgenoot Dani Pedrosa. Ook hij benoemt de wisselvallige weersomstandigheden. "Assen is een race die meestal veel concentratie vergt om voorbereid te zijn op alle scenario's. Je weet nooit hoe lang de baan droog zal zijn. Verder is het een heel snel circuit en zullen we vanaf vrijdagochtend al moetenom ook zondag vooraan te rijden."Wie ook van de partij is komend weekend is Alex Rins. De Spanjaard liep in de derde race van het seizoen een armblessure op en reed sindsdien geen wedstrijd. In de achtste Grand Prix van het jaar keert hij weer terug.