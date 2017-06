In beeld: Assen maakt zich op voor het TT Festival

Voorbereiding op het Koopmansplein (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf) Reuzenrad aan de kop van de Vaart (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf) Langzaam stromen de TT-campings vol (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN - De kermis is er al een paar dagen, de campings stromen langzaam vol, podia worden opgebouwd en extra biertaps staan klaar; over een paar uur barst het TT Festival in Assen los.









Op de hoogte blijven van de TT? Al het nieuws over de TT in Assen vind je op onze speciale TT-pagina en in de app. Om half acht begint het grote feest in het centrum van Assen, dat duurt tot zondagavond, na de motorraces. Fotografe Kim Stellingwerf ging vandaag de stad in zag hoe Assen zich klaarmaakte voor de duizenden bezoekers die het centrum de komende dagen overspoelen.