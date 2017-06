'Zwemmen in nieuwe plas bij Hoogeveen nog niet veilig'

Er wordt nog hard gewerkt rondom de zwemplas (foto: RTV Drenthe/Simone Oosterbaan)

HOOGEVEEN - Verkoeling zoeken in een zwemplas; wie wil dat niet met dit mooie weer? Bij de nieuwe plas Nijstad bij Hoogeveen is het niet anders. Tegen de zin van eigenaar Bert Zuidema in.

Zuidema doet er alles aan om te voorkomen dat mensen al in de nieuwe plas gaan zwemmen. Het is namelijk nog niet veilig, omdat het terrein nog niet af is. "We zijn nog volop aan het werk. Er zitten obstakels op het terrein die het niet toelaten om hier veilig te recreëren", aldus de ondernemer.



Regels

Een zwemplas moet aan allerlei regels voldoen. Zo moet er voldoende parkeergelegenheid zijn, moeten er drijflijnen in het water liggen en moet de waterkwaliteit goed zijn. Dat is op dit moment nog niet geregeld. "Helaas moet ik zwemmers dit jaar nog naar een andere plas of zwembad sturen", zegt Zuidema.



Verbodsborden

Omdat er toch al regelmatig waterratten zijn die een duik nemen in de nieuwe plas, zijn borden geplaatst waarop staat dat de plas verboden is voor zwemmers. Ook zijn toegangswegen zoveel mogelijk afgezet. Het is de bedoeling dat de plas volgend jaar open is.