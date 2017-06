Klaar voor de start: coureur Egbert Streuer

ASSEN - Assen maakt zich weer op voor de TT. Alles gesmeerd te laten verlopen kost een hoop voorbereiding. De meeste Assenaren zitten midden in de aanloop naar het grootste evenement van het jaar. Is oud-coureur Egbert Streuer klaar voor de TT?

Dertig jaar geleden schitterde Egbert Streuer met zijn zijspanmaatje Bernard Schnieders op de TT-baan. Na bijna alles gewonnen te hebben, restte nog die ene hoofdprijs: de TT in Assen.Dat lukte uiteindelijk in 1987. Nu, decennia later, staat het nog vers in Streuers geheugen. "Bij een overwinning zie je pas wat je losmaakt bij de mensen. Een enorme hoeveelheid toeschouwers die over de hekken klommen. En dan die huldiging: fantastisch."Tegenwoordig geniet Streuer nog steeds van de TT, al doet hij het iets rustiger aan dan vroeger. Vaak duikt hij het lokale café in Grolloo in. "Dan ontmoet je toch weer veel oudgedienden die langskomen en de TT volgen. Maar dan op een andere manier: we bouwen gewoon een feestje."