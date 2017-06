Celstraf voor tandenborsteldief uit Georgië

De man steelde tandenborstel (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

Assen/Hoogeveen - Een 21-jarige asielzoeker uit Georgië moet voor diefstal en voor vernieling van een politiecel twee weken de cel in.

De Georgiër graaide in afwachting van zijn asielprocedure op 10 juni in een drogiserij in Hoogeveen 44 doosjes met opzetstukken voor tandenborstels uit de schappen. Hij zette het op een lopen toen hij werd betrapt. Gealarmeerde agenten konden de man even later aanhouden.



Tekeningen in de cel

In de politiecel bekraste de man de muur met tekeningen en teksten. Herstelkosten: 887,00 euro. ''Deze rekening is buiten proportie'', zei de advocaat van de man. ''Wat kost nou een beetje plamuur en een paar uur schilderen.'' Dat vond de rechter ook. Zij matigde het bedrag tot 100 euro.



'Geraffineerd'

''Dit is een geraffineerde diefstal'', zei de politierechter tegen de man. Voor de diefstal gebruikte de man een geprepareerde tas om door het detectiepoortje te kunnen glippen.



Na zijn straf zal de Georgiër worden overgeplaatst naar Duitsland, waar hij zijn eerste verzoek tot asiel indiende.