Nieuw wereldrecord voor zonneauto Drentse student

DE WIJK/LELYSTAD - Student Jasper Hemmes uit De Wijk heeft met zijn medestudenten van de TU Delft een nieuw wereldrecord zonneracen gevestigd.

Met hun zonneracewagen 'Nuna' legden de studenten binnen twaalf uur 882 kilometer af. De TU-ploeg daagt nu andere teams om die afstand te verbeteren.De studenten raceten sinds zonsopgang (05.19 uur) op de testbaan van de RDW in Lelystad. Doel was om 750 kilometer af te leggen zonder een druppel brandstof te verbruiken. In de ochtend leek dat moeilijk te worden, want de auto verbruikte meer energie dan gedacht. "Maar toen ging de zon schijnen en dat hadden we net nodig", zegt aerodynamicus Jasper Hemmes.De race is gelijk de eerste serieuze praktijktest voor het nieuwe team van studenten dat in oktober wereldkampioen hoopt te worden in Australië.De World Solar Challenge in Australië is een prestigieuze wedstrijd met zonneauto's. De deelnemers moeten ongeveer 3000 kilometer door de Australische woestijn rijden, van Darwin in het noorden naar Adelaide in het zuiden. De wedstrijd duurt een week.