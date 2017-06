'De dood van Barry Sheene kwam aan als een mokerslag'

MOTORSPORT - De Brit Barry Sheene was een flamboyante verschijning op het circuit. In 1976 en 1977 werd hij wereldkampioen in de 500cc. Johan de Vries uit Rolde werd meteen gegrepen door Sheene en is nu bezig met het verzamelen van memoires over hem.

"Ik volg hem al heel lang, vanaf 1976 ongeveer. Je groeit ermee op. Vanaf die tijd is hij een groot deel van mijn leven geworden, dat kun je rustig zeggen", aldus De Vries.Sheene was een showman, een rokkenjager en wist zijn populariteit ook commercieel uit te buiten. "Roken als een grote, zelfs op de grid nog, en aan één vrouw had hij niet genoeg", somt De Vries op. "Maar resultaten waren er ook en daar gaat het om."De verzameling van De Vries omvat onder meer een boek met zo'n 520 tributes, andere coureurs die iets over Sheene zeggen. Ook heeft hij een originele kuip van een 750cc-Yamaha van Sheene uit 1980.De Vries heeft zijn held ook eens over de vleur gehad. "Bij de Centennial in Assen in 1998 heb ik hem thuis bij me uitgenodigd. Dat vond hij prima. Dus ik reed op de weg van Assen naar Rolde. Keek ik in m'n achteruitkijkspiegel, zie je gewoon dat Sheene achter je aanrijdt. Dat was gewoon fantastisch."Sheene overleed in 2003 op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De Vries sprak hem niet lang daarvoor nog, na een van zijn laatste races. "Toen zei ik: 'We zien elkaar nog weer'. Toen zei hij tegen mij: 'Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn'. Zijn overlijden kwam aan als een motorslag."