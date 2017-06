Coevorden houdt geld over, maar inwoners klagen over groenonderhoud

COEVORDEN - Zo trots als het gemeentebestuur is over het overschot van 3,9 miljoen van vorig jaar, zo kritisch zijn de reacties op straat. "Op sommige plekken staat het onkruid een halve meter hoog", zo klaagt een man die op de Markt een praatje maakt.

De mannen op de Markt kijken hoofdschuddend in de richting van het gemeentehuis. "Op het openbaar groen hebben ze veel te veel bezuinigd. Het wordt zo zachtjes aan een bende." Een andere man: "Laat ik er maar niks over zeggen. Het is een bende hier, verschrikkelijk."Het college kent de kritiek ook. Wethouder Jeroen Huizing zei heel voorzichtig dat de bezuiniging op het onderhoud van het gemeentelijk groen misschien wel iets te ver is doorgevoerd. En wat het wegenonderhoud betreft, daar moet zelfs weer extra geld bij, zo vindt de CDA-wethouder. "Je kunt belangrijk onderhoud niet te lang uitstellen, want dan doe je aan kapitaalvernietiging."Een rondgang door het centrum leert dat veel inwoners vinden dat de gemeente meer moet doen tegen leegstand en dat er te veel bezuinigd is op zorg. Juist op dat sociale domein heeft de gemeente veel geld overgehouden. Maar volgens wethouder Huizing wordt elke aanvraag voor geld zeer serieus bekeken. "Als iets echt nodig is, dan komt het er, maar we willen vooral maatwerk."Huizing wijst er ook op dat het geld dat nu overblijft later nog hard nodig kan zijn. "Het Rijk geeft ons voor zorg steeds minder geld, maar de vergrijzing gaat door, dus daar zit zeker een financieel risico."