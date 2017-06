TT Festival in binnenstad Assen barst los

Vanaf vanavond treden vele bands op in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Muziek, kermis, drank en een hoop plezier. Dat zijn de ingrediënten van het TT Festival in Assen. Het festival is om half acht begonnen en duurt tot zaterdag diep in de nacht.





Burgemeester Marco Out verrichtte de opening.Vanavond zijn er optredens van onder andere Mooi Wark, de Johan Willem Friso Kapel, Donnerwetter en CCR Revival op het hoofdpodium op het Koopmansplein. Verder treden onder andere DJ Sandstorm en coverband Melrose op.De komende avonden zijn er, verdeeld over acht podia, optredens van The Partysquad, Bouke, Papa di Grazzi, Hangover Paradise, De Kast, Black Lake, Kraantje Pappie en Bert Hadders en De Nozems.Kijk op de website van het TT Festival voor een overzicht.