BioLokaal in Coevorden sluit de deuren: 'maar de droom stopt niet'

COEVORDEN - Na nog geen twee jaar open te zijn geweest gaat BioLokaal in de Bentheimerstraat in augustus dicht. De winkel, waar biologische streekproducten worden verkocht, haalt niet de beoogde omzet.

BioLokaal is opgezet door Hanneke Haites. Toen ze in november 2015 de deuren opende zat ze vol ambitie. Ze wilde goede en gezonde producten aan de man brengen en zo weinig mogelijk verpakkingsmaterialen gebruiken.De start van de winkel was goed, maar Haites ziet na tegenvallende resultaten geen andere mogelijkheid dan stoppen.De onderneemster is natuurlijk teleurgesteld. "Maar een kater heb ik niet. Ik heb twee leuke jaren gehad, heel veel leuke mensen ontmoet en ik heb zelf veel meer geleerd dan in alle jaren op school. De droom stopt niet, maar krijgt een andere vorm." Haites gaat via een webwinkel vanuit huis biologische producten verkopen.Met de aanstaande sluiting van BioLokaal komt er opnieuw een winkel leeg te staan in de Coevorder binnenstad. "Dat een aantal grote supermarkten naar het EDS-plein buiten het centrum is verhuisd helpt ons hier niet", zegt Haites.