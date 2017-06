25.000ste bezoeker voor C+B Museum

Peeks krijgt de oorkonde uit handen van museumvoorzitter Lukas Koops (foto: Cubymuseum)

GROLLOO - Michel Peeks uit Hengelo bracht vandaag een bezoekje aan het C+B Museum in Grolloo. Hij was hiermee de 25.000ste bezoeker die voet over de drempel zette.

Michel Peeks is samen met zijn zus en haar partner op vakantie en Hooghalen. Hij kreeg een oorkonde, twee boeken en een overnachting in de Cuby & the Blizzards KunstKeet van Bluescamping Boerhaarshoeve cadeau.



Zes jaar geleden opende het museum over de legendarische band Cuby & The Blizzards.