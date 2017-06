Axel Pons kan contract bij RW Racing GP verlengen

MOTORSPORT - RW Racing GP wil verder met Axel Pons. Het team van Roelof Waninge uit Dwingeloo is in gesprek met de Spaanse Moto2-coureur over volgend seizoen.

"We hebben de intentie uitgesproken dat we verder met hem willen", zegt teammanager Jarno Janssen. "Het is nu afwachten hoe de partij Pons daarop gaat reageren."Volgens Janssen zal er binnen een maand duidelijkheid zijn. "Voor beide partijen is het goed om nu de mogelijkheid te bekijken om met elkaar door te gaan. Een jaar is eigenlijk niks. Je moet snel anticiperen. We zitten nu op race acht van de achttien en coureurs tekenen al contracten voor volgend seizoen."Pons is bezig aan zijn eerste jaar in Drentse dienst. Hij staat momenteel op de negentiende plaats in de tussenstand. Zijn beste resultaten waren twee tiende plaatsen, de afgelopen races reed hij tegenvallend vanwege, naar nu blijkt, bloedarmoede."Ik hoop echt dat-ie dit weekend wat sterker is. Alles hangt af van de kwalificatie. Het is heel belangrijk dat we een plek bij de top vijftien halen. Als we dan een goede eerste ronde rijden zondag, kan Axel bij de eerste tien eindigen", aldus Janssen.