TT vandaag: wordt het circuit goedgekeurd?

ASSEN - Komend weekend wordt voor de 87ste keer de Dutch TT verreden op het TT Circuit in Assen. De grootste motorrace van Nederland is net als vorig jaar op zondag.

Het TT Festival is gisteravond losgebarsten. Nog drie dagen muziek, gezelligheid en drukte in de binnenstad. Vanavond kunt u ook terecht bij het RTV Drenthe/Nozemstage. Er wordt afgetrapt met optredens van Cousin Hatfield, Slow Movin’ Outlaws & Edwin Jongedijk, Bouke & band, Robby Valentine & Queen Tribute en Stockholm Tivoli, Anne-Lie Persson + Bert Kamping.Het volledige programma van het RTV Drenthe/Nozemstage is hier te vinden. De optredens worden de volgende avond uitgezonden op TV Drenthe.De afgelopen tijd is hard gewerkt om het circuit op tijd klaar te krijgen voor de races op zondag. Vandaag moet duidelijk worden of dat is gelukt. Er wordt namelijk een inspectie gehouden. Er wordt onder meer bekeken of de vlaggenposten en de vangrails goed zijn.Op Radio Drenthe hoort u alles over de TT. Radioprogramma's De Brink en Anouk in de Middag besteden volop aandacht aan het motorspektakel. Er zijn verhalen te horen vanaf het circuit, er komt historie voorbij, leuke weetjes en een TT-spel.Ook vanavond wordt het TT Journaal live uitgezonden op TV Drenthe. De uitzending komt vanaf het TT Circuit. U wordt bijgepraat over het laatste nieuws, er komen opvallende gasten en ook op tv hebben we een spel. De presentatie is in handen van Karin Mulder. U kunt de uitzendingen hier later terugkijken Op onze speciale TT-pagina op internet en in de app is natuurlijk ook volop aandacht voor de races, het TT Festival en alles eromheen. U vindt hier het laatste nieuws, leuke video's en bijzondere verhalen uit het verleden.Scheur met ruim 200 kilometer per uur over het circuit met motorcoureur Axel Pons, luister naar en lees het verhaal over de winst van Egbert Streuer of bekijk hoe Assenaren zich voorbereiden op alle drukte.