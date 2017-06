Twee kunstwerken gestolen in Zuidlaren

De spandoeken zijn onderdeel van de FesTYvals (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ZUIDLAREN - Twee spandoeken van 2 bij 1 meter 50 met daarop kunstwerken van Kitty Boon en Anneliet van Beelen zijn uit Zuidlaren gestolen.

De kunstwerken hingen op de Brink en aan de Hoofdstraat en zijn van kunstenaarsvereniging VanTyNaarLo. Morgen doet de vereniging aangifte van de diefstal. Maya Vermeulen van het bestuur van de kunstenaarsvereniging: "Het is ontzettend jammer. Eén spandoek is losgesneden en de andere is er helemaal afgehaald."



De spandoeken zijn onderdeel van het bannerproject en werden opgehangen omdat de gemeente Tynaarlo dit jaar culturele gemeente van Drenthe is. De kunstwerken worden opnieuw op de spandoeken gedrukt en opgehangen.