Honderden bezoekers bij snikhete meet and greet Marc Marquez

De broers Alex (links) en Marc Marquez (foto: Persbureau Meter)

MOTORSPORT - Honderden motorfans stonden vanmiddag in een snikhete garage van Ten Kate Motoren in Nieuwleusen. Allemaal in de rij voor een handtekening van regerend wereldkampioen in de MotoGP Marc Marquez.









Prijswinnaars

Vier prijswinnaars waren extra gelukkig, zij mochten apart met de broers spreken. Ze kregen handtekeningen, mochten een selfie met de coureurs maken en kregen zelfs nog wat cadeautjes. Op hun beurt trakteerden zij de broers Marquez op een echte Nederlandse lekkernij: dropjes.



Niet alleen Marc was present, ook zijn jongere broer Alex, de huidige nummer drie in de stand in de Moto2-klasse. Iets later dan gepland vanwege een vertraagde vlucht vanuit Barcelona, maar daar lieten de fans zich niet door wegjagen.