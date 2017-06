Maatregelen tegen overlast laagvliegende luchtballonnen boven Zuidlaardermeergebied

Laagvliegende luchtballonnen verstoorden de zeldzame vogels (foto: ANP/Jeroen Jumulet)

ZUIDLAREN - De provincie Groningen, Stichting Het Groninger Landschap en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) gaan de regels aanscherpen voor het vliegen met een luchtballon boven het Zuidlaardermeergebied.

Het Zuidlaardermeergebied is een Europees Natura 2000-gebied, daar worden zeldzame vogels beschermd.



Noodlanding

De afgelopen maand kregen de organisaties drie meldingen van incidenten met laagvliegende luchtballonnen. Op 10 juni maakte een luchtballon zelfs een noodlanding in het gebied. De provincie Groningen spreekt van ernstige verstoring van zeldzame en kwetsbare broedvogels in het gebied.



Strengere regels

Natuurbeschermers trokken aan de bel. Daardoor scherpen de provincie, het Groninger Landschap en het KNVvL nu de regels aan. Ook gaat de luchtvaartvereniging haar leden beter informeren over de regels van het varen boven Natura 2000-gebied.



De drie piloten die zich de afgelopen maand hebben misdragen worden op de vingers getikt.