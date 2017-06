Voorbeschouwing MotoGP: spannender dan ooit

MOTORSPORT - In de Koningsklasse staan de eerste vijf coureurs binnen 28 punten van elkaar. Zelden was het zo spannend.

Op de hoogte blijven van de TT? Al het nieuws over de TT in Assen vind je op onze speciale TT-pagina en in de app.

Yamaha-rijder Maverick Viñales is de leider in de tussenstand met 111 punten. Dit is het laagste puntenaantal voor een WK-leider na zeven races, sinds de introductie van het huidige puntensysteem in 1993. Ook kwam het sinds '93 nog niet eerder voor dat vijf coureurs zo dichtbij elkaar stonden na zeven Grand Prix'.De voorsprong van Viñales op zijn concurrenten was groter. De 22-jarige Spanjaard boekte drie zeges in de eerste vijf GP's. Maar door een slechte beurt in de laatste race in Catalonië en twee zeges op rij van Ducati-rijder Andrea Dovizioso staat die Itailiaan nog maar zeven punten achter op Viñales.Honda-coureurs Marc Marquez en Dani Pedrosa wisten beiden één Grand Prix te winnen en staan respectievelijk derde en vierde na zeven van de achttien races. Marquez staat 23 punten achter Viñales, Pedrosa 27.Een punt achter Pedrosa staat Valentino Rossi. De Italiaanse superster begon het seizoen goed, stond zelfs nog even bovenaan in de tussenstand, maar kwam in de laatste drie races niet op het podium en zakte daardoor naar plek vijf.1. Maverick Viñales (Spa) - 111 punten2. Andrea Dovizioso (Ita) - 104 punten3. Marc Marquez (Spa) - 88 punten4. Dani Pedrosa (Spa) - 84 punten5. Valentino Rossi (Ita) - 83 punten