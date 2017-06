Voorbeschouwing Moto2: drietal strijdt om titel

MOTORSPORT - Net als in de MotoGP, is het in de Moto2-klasse spannend bovenin. Het lijkt dit jaar te gaan tussen drie coureurs.





De Italiaan Franco Morbidelli leidt de dans met 123 punten. Nummer twee is de Zwitser Thomas Luthi met 116 punten. Nog niet eerder, sinds de introductie van de Moto2, was het verschil tussen de nummer een en twee in de stand zo klein na zeven races. Ook de nummer drie in de stand, de Spanjaard Alex Marquez doet nog mee. Het broertje van de regerend MotoGP-kampioen heeft 103 punten.Axel Pons, Spanjaard in Drentse dienst, beleeft tot nu toe een wisselvallig seizoen. Twee keer eindigde hij op de tiende plaats, maar de afgelopen weken kampte hij met, naar nu blijkt, bloedarmoede en presteerde hij tegenvallend. Hij staat na zeven races op plek negentien in de tussenstand.1. Franco Morbidelli (Ita) - 123 punten2. Thomas Luthi - 116 punten3. Alex Marquez (Spa) - 103 punten4. Miguel Oliveira - 88 punten5. Mattia Pasini - 69 punten