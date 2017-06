IT-bootcamp Emmen wekt interesse vanuit Den Haag en Groningen

Paul van der Laan is een van de deelnemers (Foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Driftig wordt er bij Growing Workplace in Emmen getikt op toetsenborden, terwijl programmeurs overleggen over ingewikkelde computercodes. Tot twee maanden geleden wisten de vijftien deelnemers van de eerste IT-bootcamp in Emmen niets van programmeren, hoe anders is dat nu.

De initiatiefnemers spreken van een groot succes en Den Haag en Groningen kijken geïnteresseerd mee.



Bootcamp

De programmeurs in de dop volgen een IT-bootcamp. Bedacht door onder andere ondernemer Diem Do. De bedoeling van de bootcamp is om mensen met een uitkering weer aan het werk krijgen.



"We zijn een sociale onderneming. Ik zie veel mensen aan de kant zitten die juist ontzettend gemotiveerd zijn", vertelt Do. Volgens haar is de IT-branche hot en is er een tekort aan goed opgeleide programmeurs. "Veel banen verdwijnen door automatisering en digitalisering, maar daar komen banen in de IT voor terug."



Leren door te doen

En dus is er een IT-bootcamp. Jong of oud, hoog of laag opgeleid, iedereen kan meedoen mits ze gemotiveerd zijn. "We halen ze in die drie maanden flink door de mangel", aldus Do. Dit doen ze aan de hand van ondernemend leren. Dat is leren door te doen, zelf dingen uitzoeken en actief hulp vragen van professionals.



"We zijn geen school. Vanaf dag één zijn we een fictief IT-bedrijf", legt de initiatiefnemer uit. De bootcampers krijgen te maken met dagelijkse situaties uit het werkleven. Deadlines halen, communiceren met klanten en natuurlijk programmeren. "Na die drie maanden gaan ze op stage, dat is bij bedrijven die de intentie hebben ze uiteindelijk een baan aan te bieden."



Over de grens

Do noemt de eerste bootcamp, al duurt 'ie nog een maand, nu al een succes. De eerste deelnemer is zonder de cursus af te maken al uitgestroomd naar een baan. In Groningen wordt zeer waarschijnlijk een tweede locatie geopend in een groot pand voor startups. Ook was ze onlangs in Den Haag en ook daar zien het idee wel zitten.



Het liefst ziet Do ook een vervolg in haar thuisstad Emmen. De gemeente helpt onder andere mee met het aandragen van deelnemers. "We krijgen per deelnemer geld. Ook heeft de gemeente voor laptops gezorgd."



Eén probleem: volgens Do is het nog niet bekend of er geld beschikbaar is bij de gemeente Emmen. "We houden graag hier ons hoofdkwartier. We komen uit deze regio, hier ligt ons hart. Maar als het niet anders kan dan verplaatsen wij de boel wel", aldus Do tot besluit.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden