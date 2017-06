Voorbeschouwing Moto3: Joan Mir heer en meester

Bo Bendsneyder (foto: EPA/Roman Rios)

MOTORSPORT - In tegenstelling tot de andere twee raceklasses, is het in de Moto3 tot nu toe niet erg spannend. Joan Mir is tot nu toe heer en meester.





De enige Nederlander in het circus, Bo Bendsneyder uit Rotterdam, begon matig aan het seizoen, maar heeft zich verbeterd. Zijn beste prestatie tot nu toe is de negende plaats in de Grote Prijs van Frankrijk. Hij staat momenteel op de veertiende plaats in de tussenstand.



De grote verschillen in de stand betekenen niet dat het een saaie race gaat worden. Nog nooit won een Moto3-rijder die van pole position startte in Assen de race. Vorig jaar eindigden de eerste zes coureurs binnen 0.161 seconden van elkaar.



De stand in de Moto3

1. Joan Mir (Spa) - 133 punten

2. Romano Fenati (Ita) - 88 punten

3. Areon Canet (Spa) - 85 punten

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) 80 punten

5. Andrea Migno (Ita) - 76 punten

14. Bo Bendsneyder (Ned) - 17 punten



Verslaggever Niels Dijkhuizen blikt met analyticus en oud-coureur Jaap Hoogeveen vooruit op de Moto3-wedstrijd





