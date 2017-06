Aftellen tot de TT met de Nederlandse winnaars: Streuer/Schnieders

MOTORSPORT - Nog drie nachten en dan start de 87e Dutch TT van Assen. We tellen af naar de eerste wedstrijd, de Moto3-race die om 11 uur van start gaat. Dat aftellen doen we met de zes Nederlandse TT-zeges. Vandaag deel 4: de zege van het Dretse zijspanduo Egbert Streuer en Bernard Schnieders in 1987.

Streuer en Schnieders werden wereldkampioen in 1984, 1985 en 1986, maar in die jaren lukte het steeds niet om de TT van Assen te winnen. Een zege in Assen werd in 1987 een belangrijker dan het behalen van de wereldtitel. Het lukte in dat jaar, op een kletsnatte baan. In een weinig spannende race bleef het Drentse duo de latere wereldkampioenen Webster/Hewitt liefst 24 seconden voor."Het heeft pijnlijk lang geduurd”, aldus Streuer jaren later. "Iedere keer ging er iets verkeerd. We roken er wel aan, maar toch steeds niets.... Eén keer (in 1984, red) moesten we voor de WK-stand behoudend rijden en toen zat er wel een overwinning in. Het was riskant, want de ene kant van het circuit was droog, de andere kant nat. We hebben toen voor een tweede plaats gekozen."Streuer vervolgt: "Daarna hadden we een keer veertig seconden voorsprong en werden we tóch nog door twee man ingehaald omdat de remblokken versleten waren. Maar in 1987, in de regen, toen lukte het toch. Dat was ook nodig. Drie keer op rij wereldkampioen, het jaar daarna liep het wat minder en maar toen kwam toen die felbegeerde TT-overwinning.”De eerste bakkenist van Streuer was Johan van der Kaap met wie van 1978 tot 1980 aan de GP's werd deelgenomen. Nadat Van der Kaap om privé-redenen stopte nam Bernard Schnieders in 1981 zijn plaats in.Nadat Schnieders eind 1988 stopte werd zijn plaats ingenomen door Geral de Haas. Met de Haas pakte Streuer twee tweede plaatsen in de WK-eindstand. In 1991 en 1992 nam de Engelsman Peter Brown (en ook nog Harry Hofsteenge) plaats in de bak maar verdere successen bleven uit.Streuer was niet alleen een snel en veilig coureur, maar hij staat nog steeds bekend als een uitermate vakbekwaam technicus. Met zijn ruige baard en imposante snor was hij een opvallende verschijning in het rennerskwartier, hoewel hij liever bescheiden op de achtergrond bleef. In zijn loopbaan was de Drent dag en nacht bezig met het ontwikkelen en verbeteren van 'zijn' Stredor, een 500 cc-tweetakt Boxer-motor.