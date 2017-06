'Ik heb alles verkocht om een jaar lang de MotoGP te volgen'

ASSEN - Je hele hebben en houden verkopen om een jaar lang het MotoGP-circus achterna te reizen. Wie doet zoiets? Nou, Debroha Ward uit Australië dus.

En nu is ze in Assen. "Ik wilde de MotoGP buiten Australië ervaren. Dus ik besloot toen om ze allemaal te beleven. Elk circuit is anders en ook alle mensen zijn anders", vertelt de 53-jarige Debroha.Een heel seizoen lang alle MotoGP-races bijwonen, betekent ook dat je veel moet opofferen. Daar weet Debroha sinds maart alles van. "Ik heb alles verkocht en heb familie achter moeten laten. Ik reis alleen en gebruik al mijn spaargeld. Maar als iemand mij wil sponsoren, sta ik daar zeker open voor", lacht ze.Debroha vermaakt zich prima in Assen. Maar wat ze precies van de races moet verwachten, weet ze natuurlijk nog niet. "Maar volgens mij zijn de fans hier heel gepassioneerd. En het feestje vannacht was ook heel goed", doelt ze op het TT Festival. "Iedereen is zo aardig."De MotoGP volgen is voor Debroha dus ook meer dan alleen de wedstrijden. "Het zijn de mensen die je onderweg ontmoet en de contacten die je opdoet. Zo ontmoette ik een man in de trein die hoorde dat ik nog geen slaapplek had. En toen mocht ik bij zijn familie eten en overnachten."Debroha kijkt uit naar de races, komende zondag. Een favoriet heeft ze niet. "Iedereen die zo hard kan rijden, is voor mij een held. Vroeger was ik fan van Mick Doohan en Casey Stoner, maar die zijn met pensioen. Ik baal nu ook nooit aan het einde van een race. Iemand wint, dus ik ben blij."Wat ze na dit seizoen gaat doen, wil ze nog niet over nadenken. "Ik wil graag nog naar de awardceremonie, zodat ik het echt kan afsluiten. En ik wil graag een witte Kerst hebben, dus ik blijf nog in Europa."Tot slot heeft ze nog een tip. "Ik krijg de lach maar niet van mijn gezicht. Ik doe lekker wat ik wil doen. Ik zeg tegen iedereen: als je een droom hebt, maak die dan ook waar."