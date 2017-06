Drents Museum vindt Amerikaanse kunstdroom in New York

NEW YORK/ASSEN - Het Drents Museum is samen met de Kunsthalle Emden druk bezig met het realiseren van de nieuwe tentoonstelling The American Dream. In New York speurt het museum naar realistische kunst.

Namens het museum is New Yorker en kunstliefhebber Peter Trippy op zoek gegaan naar Amerikaans realisme. "Er is veel realisme in New York. Als je goed zoekt in musea, vind je veel en er wonen genoeg kunstenaars in de stad die iets met realisme doen", vertelt Trippy.Vanwege de grootte van de stad is New York uitgegroeid tot het centrum van het Amerikaans realisme. Juist daarom koos het Drents Museum de stad uit als plek voor de kunstzoektocht. "Als het om Amerikaans realisme gaat, dan moet je in New York zijn. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof het centrum van de kunstwereld van Parijs naar New York", vertelt Annemiek Rens, curator van het Drents Museum.Twee jaar zijn curator Rens en de andere medewerkers van het museum bezig geweest met het organiseren van de tentoonstelling. Een hele klus. Rens: "Musea in New York krijgen heel vaak verzoeken om kunst uit te lenen, dus we moesten ons best doen om onszelf te onderscheiden. We hebben een goed concept en dat vonden de musea hier in New York gelukkig ook."New Yorker Trippy is erg benieuwd naar de tentoonstelling in het Drents Museum. Trippy: "Ik kan niet wachten om het te zien. Het verzamelen en tentoonstellen van Amerikaans realisme uit de tweede helft van de twintigste eeuw is nog nooit op deze manier gedaan."De tentoonstelling The American Dream is vanaf 19 november in het Drents Museum te zien.