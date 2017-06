Emmen gaat containers voor plastic vaker legen

De PMD-containers worden binnenkort eens in de drie weken geleegd (Foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

EMMEN - De gemeente Emmen gaat vaker PMD-afval ophalen. Binnenkort wordt de PMD-container één keer per drie weken geleegd. PMDA staat voor plastic, metaal en drankenkartons.

Nu komt de afvalophaaldienst nog eens in de vier weken de container met PMD-afval legen, maar de inwoners van Emmen scheiden hun afval volgens de gemeente zó goed dat het vaker opgehaald moet worden.



200 procent meer

De jaarlijkse hoeveelheid ingezameld plastic, blik en drankenkartons per inwoner is flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Aan het einde van 2016 verspreidde de gemeente Emmen gratis een nieuwe container voor het PMD-afval.



Dat blijkt effect te hebben. Op basis van de eerste vier maanden van 2017 is de prognose dat er 18 kilogram per maand ingezameld wordt, tegenover 8 kilogram per maand in 2016. Dat is een stijging van meer dan 200 procent.



Datum nog onbekend

Wanneer Emmen vaker afval gaat ophalen, is nog niet bekend. De groene en grijze containers blijven eens in de twee weken geleegd worden.



Afvalstofheffing nog niet omhoog

Dit jaar gaat de afvalstofheffing niet omhoog. Volgend jaar kan dat wel het geval zijn, maar dat is volgens wethouder René van der Weide niet de insteek.



Emmen weet nog niet exact hoeveel het extra ophalen de gemeente gaat kosten. Dat is afhankelijk van de route die afvalverwerker Area gaat rijden en hoe efficiënt die route is. Maar de gemeente verwacht dat het zo'n 150.000 euro kost.