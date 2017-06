De UiTTocht trok veel toeschouwers

Het gezellig maken langs de snelweg (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol) Ook bij het tankstation was het volle bak (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol) De viaducten stonden traditiegetrouw vol met zwaaiende mensen (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol) Ook de 10 maanden oude Xavi Valentino komt de zege van zijn naamgenoot vieren (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol)

ASSEN - Na de TT vertrokken de ruim 100.000 bezoekers van het motorsportevenement weer uit Assen. En die uittocht is ook weer een evenement op zich.

Al die motoren die over de A28 naar huis gaan, het blijft een bijzonder gezicht, dat ook altijd veel publiek naar viaducten over de snelweg trekt. De UiTTocht was live te volgen via onze stream.



Traditiegetrouw stonden de bermen en viaducten vol met mensen die de stoet kwamen uitzwaaien. Tuinstoelen, barbecues, koelboxen, alles om het gezellig te maken.



Inmiddels is de stream gesloten. De grootste drukte is voorbij.