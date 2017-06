ASSEN - Na de TT vertrekken de ruim 100.000 bezoekers van het motorsportevenement weer uit Assen. En die uittocht is ook weer een evenement op zich.

Al die motoren die over de A28 naar huis gaan, het blijft een bijzonder gezicht, dat ook altijd veel publiek naar viaducten over de snelweg trekt. De UiTTocht is hieronder live te volgen via onze stream.