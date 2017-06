Achtervolging en aanhouding na inbraak in loods Schoonebeek

De man ontsnapte korte tijd aan de politie, maar kon later toch worden aangehouden. (Foto: RTV Drenthe)

SCHOONEBEEK - De politie heeft vannacht rond 01.45 uur een 49-jarige man uit Coevorden aangehouden. Hij wordt verdacht van een inbraak in een loods aan de Vlasakker in Schoonebeek.

Agenten die aan het surveilleren waren, zagen op het industrieterrein van Schoonebeek een bestelauto zonder verlichting en met afgeplakt kenteken wegrijden bij een loods.



Ontsnapt door de bosjes

De bestuurder van de bestelwagen kreeg een stopteken, maar probeerde aan de politie te ontkomen. De man vluchtte tijdens de achtervolging met zijn auto van Schoonebeek naar Zandpol en daarna naar Coevorden. Daar reed hij door de bosjes het Van Heutszpark in en ontkwam korte tijd aan de politie.



Even later werd de auto van de man weer gezien en kon de 49-jarige verdachte worden aangehouden. De loods bij een deur bleek te zijn opengebroken. Of en wat er gestolen is uit de loods, is nog niet bekend.