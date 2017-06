Stelling: Ouderen mogen zelf bepalen wat ze eten

ASSEN - Tweede Kamerleden zijn boos, omdat de Vondelflat in Groningen een rechtszaak aanspant tegen twee bewoners die zich niet houden aan het maaltijdcontract. "Idioot dit. Laat mensen zelf kiezen wat ze willen eten", reageert GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet.

De Stichting Service Vondelflat baalt dat ouderen niet meer gebruikmaken van de maaltijden die de flat levert, maar dat ze zelf eten bij een cateringbedrijf kopen. Volgens RTV Noord vindt een groep bewoners het eten niet lekker en besloot om zelf wat te regelen.Maar het bestuur van de flat zegt dat dat niet mag, omdat het 'een serviceflat is, waar de maaltijdvoorziening bij hoort'. De stichting besloot daarom naar de rechter te stappen.Wat vindt u? Mogen de ouderen gewoon zelf bepalen waar ze hun eten vandaan halen, of heeft het bestuur van de flat juist een punt?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of u, met de kennis van nu, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen anders zou hebben gestemd. Bijna 30 procent zei van wel, ruim 70 procent gaf aan van niet.