Sloop verpauperd pand Vaart Assen begonnen

ASSEN - Het verpauperde pand aan de Vaart Noordzijde in Assen met daarin vier woonhuizen, wordt gesloopt. Morgen moet de sloop klaar zijn. Op de plek van het pand komt een nieuw appartementencomplex.

De nieuwbouw begint over twee weken. Dan gaan de eerste schroefpalen de grond in. Er wordt niet geheid, om trillingen in de omgeving te voorkomen, en geen schade te veroorzaken aan andere historische panden in de buurt.In het nieuwe pand komen vijf appartementen, waarvan de bovenste een luxe penthouse wordt. De vijf toekomstige bewoners zijn opdrachtgever van de bouw en zijn inmiddels ook eigenaar van de locatie. Volgend voorjaar moet de nieuwbouw klaar zijn.Het pand aan de Vaart, dat aan de zwaaikom ligt, verpauperde de laatste jaren steeds verder. De gemeente had het in 2005 van de toenmalige bewoners gekocht, in verband met de nieuwbouw van theater De Nieuwe Kolk. De projectleiders van de bouw werden er ondergebracht.In 2015 werd vastgoedbedrijf Re-Z van Henk Ziengs eigenaar en is in samenwerking met architectenbureau KUUB en de toekomstige bewoners een plan gemaakt.Het te slopen pand kent een bijzondere oorlogsgeschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog is het gebouw voor een groot deel verwoest door twee Engelse bommenwerpers. In 1941 kwamen de vliegtuigen terug van een bombardement in Duitsland en lieten per ongeluk ook boven Assen hun bommen vallen. Daarbij vielen ook enkele doden . Het pand brandde toen voor een groot deel uit, en is later herbouwd.