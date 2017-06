Ombudsman: Assen in de fout bij terrasruzie ondernemers

De terrassen van Casa Montalto en Coffee & Tasty liggen dicht tegen elkaar aan (Foto: RTV Drenthe / Hjalmar Guit)

ASSEN - De Gemeentelijke Ombudscommissie heeft de gemeente Assen op de vingers getikt vanwege de manier waarop ze heeft gehandeld bij een ruzie tussen twee ondernemers in de stad.

Horecazaken Casa Montalto en Coffee & Tasty aan de Gedempte Singel liggen met elkaar in de clinch over het terraspleintje voor de beide zaken.



Terrasperikelen

Het terraspleintje is geheel in gebruik door Coffee & Tasty. Casa Montalto, die vorig jaar de deuren opende, meent ook recht te hebben op een deel van het terras, maar de eigenaar van Coffee & Tasty wil daar weinig van weten. De gemeente Assen is van mening dat beide ondernemers er samen uit moeten komen.



Toen de eigenaar van Casa Moltalto, François Montalo, de zaak nogmaals aankaartte bij de gemeente, kreegt hij opnieuw weinig response. Daarna stapte hij naar de Gemeentelijke Ombudscommissie.



'Gemeente maakt beoordelingsfout'

Die oordeelt nu dat de gemeente in de fout is gegaan bij de beoordeling van de klacht van Montalto. 'De gemeente had zelf de regie moeten nemen en had zorgvuldiger moeten zijn bij het correct aangeven van de mogelijkheden voor de terrasaanvraag van Montalto', schrijft de commissie.



De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Assen buigt zich, op verzoek van Moltalto, momenteel over de terraskwestie.