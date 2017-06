Wandelnetwerk in Beilen moet over drie jaar af zijn

Het Beleefpad in Beilen wordt opgeknapt (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers)

BEILEN - Het Stroompad, een project om alle wandelpaden in Beilen op te fleuren en aan elkaar te verbinden, is in volle gang.

Samen met Stichting Beleef Beilen en Platform Beilen-West gaat een aantal vrijwilligers nu bezig met een Beleefpad, tussen de Lijsterlaan en de A28 in.



Verloedering

"Het huidige pad ligt er nu verloederd bij, het is een zandpad", vertelt vrijwilliger Lute van de Bult. "Het is niet verhard en voor mensen in scootmobielen en rolstoelen niet ideaal." De gemeente Midden-Drenthe is van plan om 600 meter van het pad te verharden. "Het moet meer dan alleen een wandelpad worden, zo willen we bijvoorbeeld ook speelaccommodaties tussendoor en informatieborden. Zodat mensen echt beleven." De gemeente wil daar 20.000 euro voor uittrekken.



'Veel gebruik'

Twee weken geleden werd het Schapendriftpad in het dorp geopend. "Als je al ziet hoe veel mensen daar gebruik van maken. Er komen zelfs mensen met de auto en die laden dan de hond uit en gaan dan wandelen. Ik denk dat dat ook zeker met het beleefpad gaat gebeuren", aldus de vrijwilliger.



Van de Bult denkt dat het hele wandelnetwerk over drie jaar af is. "Het zijn dan aparte ommetjes die je kan lopen in de wijken, maar als je een hele dag de tijd hebt, kun je de hele route wandelen. We hebben de toerist dan meer te bieden in Beilen dan wat grote winkels en de Hervormde Kerk. We hebben dan echt beleving te bieden."

Door: Janet Oortwijn