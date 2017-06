Geit krijgt brood van bezoeker dierenweide en gaat dood

Deze geit heeft het uiteindelijk niet meer gered (foto: Stichting Dierenweide Stroomdal)

BEILEN - Eén geit dood, één meer dood dan levend en één nog net op tijd gered. Dat is wat een bezoeker aanrichtte, nadat hij een paar vuilniszakken brood gaf aan de beesten in Dierenweide Stroomdal in Beilen.

Vrijwilliger Geert Giezen zag het gebeuren vanaf de andere kant van de dierenweide, maar was te laat. "De man gooide het brood over de hekken, maar geiten kunnen niet tegen brood. Dat gaat verzuren in de pens en raken ze aan de diarree. Een plakje brood per dag is het maximum voor geiten. Dit was onwetendheid."



Infuus en medicijnen

Van een dierenarts kregen de geiten een infuus en medicijnen, maar een paar uur later lag toch een van de drie landgeiten dood op de weide. Volgens Giezen is het nog altijd de vraag of het daarbij blijft. "De jongste van de drie landgeiten redt het wel. Maar het is voor die andere geit nog steeds kielekiele."



Bordjes niet streng genoeg

Giezen heeft aangifte gedaan bij de politie, maar die kan weinig doen. "Juridisch gezien staan we zwak", vertelt Giezen. "Want in de dierenweide staan wel bordjes met de tekst 'Liever geen brood'. Maar dat is toch te onduidelijk. Ze worden daarom nu vervangen door bordjes met een strengere tekst."



Giezen: "Er komen hier dagelijks wel honderdtwintig mensen langs en dan kan het hard gaan. Maar brood voeren mag gewoon niet. Daar heb ik de man op aangesproken. Hij liet de vuilniszakken brood bij ons achter. Maar dat brood was ook nog eens voor een deel verschimmeld en dat kun je al helemaal niet aan dieren geven. Door de bacteriën kunnen ze een hersenvliesontsteking krijgen."



Ondertussen zijn de kosten voor de dierenarts en het kopen van andere geiten voor de dierenweide. "We hebben geen naam van die man. Maar als we hem weer zien hopen we dat hij coulant wil zijn, want de kosten tikken flink aan", aldus Giezen.

Door: Hielke Meijer