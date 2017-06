Bouw Zonnepark Barger-Compascuum in juli van start

BARGER-COMPASCUUM - In juli gaat de bouw van wat het grootste zonnepark van Drenthe moet worden van start. Zonnepark Lange Runde in Barger-Compascuum wordt 19 hectare groot, er komen 118.200 panelen en moet stroom gaan opwekken voor ongeveer 3.750 huishoudens.

Wethouder René van der Weide: “Voor niets gaat de zon op en daar maken we dankbaar gebruik van. We maken in Emmen volop werk van zonne-energie, door de bouw van dit zonnepark zetten we grote stappen. Ik ben er trots op dat we één van de grootste zonneparken van Noord-Nederland krijgen.”Het zonnepark komt op het terrein tussen Verlengde Oosterdiep Westzijde ende straat Lange Runde. De verwachting is dat het zonnepark in december 2017 opgeleverd wordt. Het park wordt gebouwd door het Noorse bedrijf Statkraft. Statkraft is Europa’s grootste producent van groene elektriciteit.In december 2015 heeft de gemeenteraad van Emmen de structuurvisie ‘Emmen, zonneakkers’ vastgesteld . De bouw van Zonnepark Lange Runde is het eerste resultaat van een grootschalig zonnepark van deze structuurvisie.