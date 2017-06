Toekomst Het Pauperparadijs over twee weken duidelijk

Over twee weken is er meer duidelijkheid over Het Pauperparadijs (foto: archief RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Gaat Het Pauperparadijs gewoon door? Of worden de vergunningen toch ingetrokken? De rechter neemt over twee weken een beslissing over de theatervoorstellingen.

Drie inwoners van Veenhuizen stonden vandaag voor de rechter omdat zij een stop willen op de theatervoorstellingen van Het Pauperparadijs. De omwonenden ondervinden overlast van de voorstellingen. Ze willen dat de gemeente de afgegeven vergunningen weer intrekt.



Tweede seizoen

Het Pauperparadijs is bezig met het tweede seizoen. Vorige week woensdag was de première.



Vorig jaar hadden buurtbewoners klachten. Hierover zijn afspraken gemaakt. Niet voldoende, want nu ervaren de bewoners opnieuw overlast. De jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld door de muziek niet slapen en komen oververmoeid op school, zeggen ze. Hekken blijven open staan, waardoor bezoekers ongewild langs de woningen van deze bewoners wandelen. Wolter Lommerde, de producent van Het Pauperparadijs, zegt dat deze klachten hem verrassen. Hij wil er alles aan doen om de overlast te verminderen.



Desnoods minder

De buren willen dat de afgegeven vergunningen worden ingetrokken en de voorstelling verder stopt. Desnoods moet er maar worden geschrapt in het aantal voorstellingen, vinden ze. Vorig jaar waren er 40 optredens, dit jaar 52. Dit is volgens hen veel te veel.



Het schrappen van voorstellingen is geen optie, vindt Lommerde. Doordat de organisatie het dit jaar met minder subsidie en minder sponsorgeld moet doen, zijn alle geplande voorstellingen volgens hem nodig om een financieel drama te voorkomen.