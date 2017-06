Meer dan honderd noorderlingen opgelicht met Microsoft-scam

Meer dan honderd noorderlingen zijn dit jaar opgelicht met de Microsoft-scam. (Foto: RTV Drenthe / Hjalmar Guit)

ASSEN - Meer dan honderd noorderlingen zijn dit jaar opgelicht door de zogeheten Microsoft-scam. In heel Nederland werden in 2017 achthonderd mensen op dezelfde manier opgelicht.

De politie heeft geen cijfers van specifieke provincies, maar weet wel dat in 2016 landelijk 1.100 meldingen van de Microsoft-scam zijn gemaakt.



Oplichters imiteren Microsoft-medewerker

Vanuit het buitenland belt een Engelssprekende 'Microsoft-medewerker' die zogenaamd computerproblemen wil verhelpen. Het is het begin van een oplichtingspoging die al veel mensen geld heeft gekost.



In totaal zijn slachtoffers honderdduizenden euro's kwijt. De kans dat slachtoffers hun geld terugkrijgen is ontzettend klein. De bank vergoedt het geld niet, omdat het nietsvermoedende slachtoffer zelf de bankgegevens weggeeft. Aangifte doen heeft volgens de politie ook weinig zin, omdat de daders in het buitenland zitten en lastig te traceren zijn. Volgens de politie gaat het vaak om een beller met een licht Indiaas accent.



Waar moet je op letten?

Een veel voorkomende methode is om slachtoffers software te laten installeren. Daarmee neemt de oplichter de computer over om de problemen zogenaamd te verhelpen. Voor de werkzaamheden vragen de oplichters veel geld, bijvoorbeeld in de vorm van iTunes-tegoedkaarten.



Soms krijgen de oplichters toegang tot internetbankieren. De politie adviseert mensen die gebeld worden door een 'Microsoft-medewerker' direct op te hangen. Medewerkers van Microsoft bellen volgens de politie nooit zomaar zonder afspraak.