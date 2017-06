Week lang Drentse ambassade in Den Haag

DEN HAAG - De tijdelijke Drentse ambassade in Den Haag tijdens Prinsjesdag moet ervoor zorgen dat de landelijke politiek weet waar Drenthe voor staat en waar Drenthe in de toekomst naartoe wil.

De ambassade is onderdeel van het Prinsjesfestival. Tijdens die week kan een provincie laten zien wat ze te bieden heeft. De provincie wil het in Den Haag vooral gaan hebben over groene economie, duurzame landbouw en energie.Drenthe wil in 2050 energieneutraal zijn. Maar duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, heeft impact op het Drentse landschap. Drenthe wil dat de provincie en de gemeenten de regie hebben hoe en waar duurzame energie opgewerkt kan worden, in plaats van dat Den Haag dat beslist.Toekomstgerichte landbouw in Drenthe staat voor innoveren, moderniseren en verduurzamen. De provincie Drenthe investeert in landbouw en agribusiness, op een manier die ook ten bate komt van de natuur. Ook dat wil de provincie in Den Haag gaan uitventen.Ook zal er een bijeenkomst zijn over grensoverschrijdend werken. Overheidsbeleid stopt echter wel bij de grens en werpt soms extra barrières op voor mensen die juist over de grens willen werken. Wat betekent dit voor de mensen die in een grensstreek wonen en werken? Drenthe wil dat Den Haag daar meer aandacht aan geeft.Behalve voor politici is er ook wat te zien voor het publiek buiten de ambassade. Op zaterdag 18 september is er een markt met Drentse (streek)producten en culinaire Drentse presentaties.De dag voor Prinsjesdag worden Drentse jongeren ontvangen op de Drentse ambassade en krijgen ze een rondleiding door de Tweede Kamer. Daarna doen zij mee aan het Prinsjesdebat.De laatste dag zullen ook de provincies Groningen en Friesland deelnemen en is het voor één dag de ambassade van het Noorden.Kijk hier voor het complete programma van de Drentse ambassade Ieder jaar krijgt een andere provincie de kans om tijdelijk een ambassade in de regeringsstad te hebben. Friesland begon daarmee in 2013. De tijdelijke Drentse ambassade is van 13 t/m 18 september 2017 gevestigd in Nieuwspoort. RTV Drenthe is er ook de hele week bij vanuit een tijdelijke studio in Nieuwspoort.De kosten van de tijdelijke ambassade liggen tussen de 150.000 en 200.000 euro. De provincie organiseert de ambassade samen met VNO/NCW.De Drentse ambassade is een onderdeel van het Prinsjesfestival. Een jaarlijkse week waarin er gevierd wordt dat we in een democratie leven. Thema van de feestweek dit jaar is het einde van de jarenlange strijd over kiesrecht en onderwijsvrijheid in ons land. Kijk hier voor meer informatie over het Prinsjesfestival