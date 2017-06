Wil Hartog, Marc Marquez en Johann Zarco vanavond in TT Journaal

MOTORSPORT - Helden van nu en van weleer in het vierde TT Journaal vanavond. Wil Hartog, de oud 500cc-coureur die precies veertig jaar geleden won in Assen, is te gast in de live-uitzending. En we waren bij twee activiteiten met helden van nu: Marc Marquez had gisteren een meet & greet in Nieuwleusen en Johann Zarco ging op zijn motor het gevecht aan met voormalig Formule 1-coureur Brunno Senna.

Te gast aan tafel bij Karin Mulder is Bo Bendsneyder, de enige Nederlandse Grand Prix-coureur dit seizoen. Hij rijdt voor KTM in de Moto3-klasse. Ongetwijfeld zal er met hem gesproken worden over de toekomst van de huidige nummer 14 in de WK-stand. Ligt die toekomst in de Moto3 of vanaf volgend seizoen al in de Moto2?Alle coureurs zijn inmiddels aangekomen in de Drentse hoofdstad en de toppers in de strijd om de wereldtitel in de MotoGP-klasse melden zich om 17.00 uur bij de persconferentie, die standaard op donderdag plaatsvindt. Verslaggever Niels Dijkhuizen is daarbij en doet verslag van die meeting.Honderden, misschien ruim duizend motorfans stonden gisteren in een snikhete garage van Ten Kate Motoren in Nieuwleusen. Allemaal in de rij voor een handtekening van regerend wereldkampioen in de MotoGP Marc Marquez. Voor sommige fans werd de spanning iets teveel.Ook waren we op het hoofdkantoor van KTM Nederland in Malden. Het relatief jonge merk maakte in 1994 z'n eerste straatmotor en treedt dit jaar toe tot de MotoGP. Zondag pakken ze uit met de Bo Bendsneyder-tribune.In 1971 werd Rob Bron tweede tijdens de TT en eindigde dat jaar als derde in de stand om het wereldkampioenschap. Bron overleed in 2009. Een jaar later verhuisde zoon Eddy Bron naar Drenthe en herbouwde de motor van zijn vader. In het TT journaal haalt Eddy herinneringen op aan vader Rob.Johann Zarco, MotoGP coureur en oud Formule 1 coureur Brunno Senna, de neef van Ayrton Senna vochten vanochtend een wedstrijdje uit op het TT circuit. Wie is sneller, de Tech 3 Yamaha of de McLaren?