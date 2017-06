Shakespearetheater Diever krijgt selfiemuur om dorp te promoten

Kunstenaar Hugo Kaagman met leerlingen van Stad & Esch (foto: Jeanine de Boer) Kunstenaar Hugo Kaagman (foto: Jeanine de Boer)

DIEVER - Een selfie maken met een portret van Shakespeare? Dat kan vanaf vandaag bij het Shakespearetheater in Diever.

Kunstenaar Hugo Kaagman legde vanmiddag de laatste hand aan de geschilderde selfiemuur. Het is onderdeel van een groter plan om Diever meer op de kaart te zetten door te adverteren als Shakespearedorp.



Promotie van Diever

De muur is een idee van één van de inwoners van Diever. Eerder besloten de gemeente Westerveld en de provincie dat het dorp Diever zichzelf meer op de kaart kon zetten met het Shakespearetheater. Er werden een aantal avonden georganiseerd waar bewoners met ideeën konden komen. Een van de ideeën was de selfiemuur en die is nu af.



Jeugd doet mee

Ook de jeugd speelt een belangrijke rol bij de promotie van Diever. Kunstenaar Hugo Kaagman heeft dan ook niet alleen de selfiemuur gemaakt; hij is ook aan de slag gegaan met leerlingen van middelbare scholengemeenschap Stad & Esch. In een aantal workshops leerden de kinderen de kneepjes van het streetart-vak wat Kaagman beoefend. De kunstwerken van de leerlingen worden tentoongesteld op school.



Morgen worden zowel de selfiemuur als de kunstwerken officieel onthuld.