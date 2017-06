Attractiebouwer raakt gewond bij proefrit TT Festival

De man is meegenomen naar het ziekenhuis (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Een medewerker van een attractie op het TT Festival in Assen is vanmiddag gewond geraakt toen hij op een motor de attractie testte.

De man is door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.



Het ongeval gebeurde in de Rolderstraat bij een attractie met een steile wand in de vorm van een kom, waar motorrijders stunts op kunnen doen. Tijdens een proefrit is de man naar beneden gevallen. Het is niet duidelijk hoe het nu met de man is.