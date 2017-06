Noordenveld wil uitbreiding schaderegeling gaswinning

RODEN - Gemeente Noordenveld wil dat haar bewoners ook kunnen profiteren van regelingen die zijn getroffen voor de Groningse gedupeerden van aardbevingen.

De Drentse gemeente werd wel meegenomen in een onderzoek van het bureau Witteveen en Bos naar bevingsschade aan de rand van het Groningse gasveld, de zogenaamde schil, maar de inwoners van Noordenveld kunnen niet profiteren van de maatregelen die werden aangekondigd na de publicatie van het onderzoek.Dan gaat het om de maatregelen voor de vaststelling en compensatie van de schade. Burgemeester Klaas Smid schrijft de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken dat het een “onaangename schok” was voor de gemeente Noordenveld dat haar inwoners zijn buitengesloten.Hij roept de Tweede Kamer op om meer aandacht te geven aan de schade die in Drenthe ontstaat als gevolg van “mijnbouwactiviteiten in brede zin”. De Kamer zou daarbij ook moeten kijken naar de gevolgen van gasopslag in onder meer Norg.