Waterschappen nemen maatregelen om droogte tegen te gaan

ASSEN - Meerdere waterschappen in Drenthe nemen maatregelen om de schade door de droogte te beperken.

Door het aanhoudende droge weer van de afgelopen dagen daalt het waterpeil en dat zorgt voor problemen.Om die te beperken heeft waterschap Hunze en Aa's boeren gevraagd om spaarzaam met water te zijn op de Hondsrug. Waterschap Drents Overijsselse Delta bestrijdt de droogte door het waterpeil zo hoog mogelijk te houden.Boeren in het hondsruggebied krijgen geen beregeningsverbod opgelegd, maar moeten zelf kritisch kijken en met elkaar overleggen over beregenen van het land. Dat zegt waterschap Hunze en Aa's. Woordvoerder Marco Bos laat weten dat het de eerste keer is in twintig jaar dat ze zo'n oproep doen aan boeren. Vooralsnog zorgt de droogte niet voor grote problemen voor de Drentse landbouw.Op plaatsen waar het water niet meer over de stuwen heen komt doet het waterschap wel een oproep om niet meer te beregenen. Volgens Hunze en Aa's kan er geen water naar het hondsruggebied gepompt worden.Waterschap Drents Overijsselse Delta wil het droogteprobleem indammen door de waterstanden maximaal te houden. Dat moet onder andere gebeuren door water vanuit de IJssel, De Vecht en andere rivieren en kanalen in de droge gebieden te laten lopen.Daarnaast doen de waterschappen grote moeite om alle watergangen open te houden. Door de aanhoudende droogte groeien die snel dicht. Het schoonhouden van de watergangen is belangrijk voor het verplaatsen van het water.Waterschap Hunze en Aa's kondigde eerder deze week al aan hardere maatregelen tegen de droogte te nemen.