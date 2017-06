'Dit zijn de beste plekken van de TT'

ASSEN - In vijf maanden tijd werd hij uit de grond gestampt: de nieuwe Haarbochttribune op het TT Circuit. Vanmiddag werd de tribune officieel geopend.

Hij is 350 meter lang en biedt plaats aan 9.800 toeschouwers. Onderaan de tribune zijn toiletten en horecagelegenheden te vinden. De tribune is de eerste fase van de vernieuwing van het circuit, waarvoor de komende jaren 16 miljoen euro beschikbaar is."Het publiek staat bij ons op nummer één en dit is daar een voorbeeld van", zegt een trotse TT-voorzitter Arjan Bos. "We willen mondiaal toonaangevend blijven."De provincie Drenthe droeg bij aan de bouw van de tribune. "Deze tribune past in de ambitie van Drenthe om de beste te zijn", zegt gedeputeerde Henk Brink. "Wie hier zit tijdens de TT, heeft de beste plekken."