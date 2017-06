TT vandaag: de trainingen beginnen

ASSEN - Komend weekend wordt voor de 87ste keer de Dutch TT verreden op het TT Circuit in Assen. De grootste motorrace van Nederland is net als vorig jaar op zondag.

Het feest in de binnenstad is inmiddels flink losgebarsten. Ook vanavond kunt u terecht bij de RTV Drenthe/Nozemstage. Vanavond staan onder meer Black Lake, ABBA Tribute Band en Status Quo Coverband op het podium. Het volledige programma van de RTV Drenthe/Nozemstage is hier te vinden. De optredens worden de volgende avond uitgezonden op TV Drenthe.Op het circuit zullen de eerste motoren over baan scheuren. Om 9.00 uur beginnen de trainingen. Hier kunt u zien hoe laat de trainingen zijn. Op Radio Drenthe hoort u alles over de TT. Radioprogramma's De Brink en Anouk in de Middag besteden volop aandacht aan het motorspektakel. Er zijn verhalen te horen vanaf het circuit, er komt historie voorbij, leuke weetjes en een TT-spel.Ook vanavond wordt het TT Journaal live uitgezonden op TV Drenthe. De uitzending komt vanaf het TT Circuit. U wordt bijgepraat over het laatste nieuws, er komen opvallende gasten en ook op tv hebben we een spel. De presentatie is in handen van Karin Mulder. U kunt de uitzendingen hier later terugkijken. Op onze speciale TT-pagina op internet en in de app is natuurlijk ook volop aandacht voor de races, het TT Festival en alles eromheen. U vindt hier het laatste nieuws, leuke video's en bijzondere verhalen uit het verleden.