Brandslachtoffer Sebastiaan houdt liefde over aan ongeluk op TT-camping

ASSEN - Zes weken lag Sebastiaan Halfwerk in het brandwondencentrum in Groningen. Hij krijgt twee huidtransplantaties en zit nog zeker een maand in een rolstoel. Maar dit jaar staat hij gewoon weer op de TT-camping. En dat is bijzonder.

