Klaar voor de start: kermisexploitant Chris Spelbrink

ASSEN - Assen maakt zich op voor de TT. Alles gesmeerd laten verlopen kost een hoop voorbereiding. De meeste Assenaren ziten middenin de aanloop naar het grootste evenement van het jaar. Is kermisexploitant Chris Spelbrink klaar voor de TT?

In het dagelijks leven heeft Chris Spelbrink een oliebollenwagen in het centrum van Assen. Maar met de TT doen hij en zijn familie er nog een heleboel andere dingen bij. "Wij hebben hier familieattracties staan. Mijn zoon staat hier met de funhouse, de suikerspinkramen zijn van ons en we beheren hier de TT-Festhalle."Spelbrink is Assenaar en al decennialang TT-ganger. "Ik ben 60 jaar en ging op mijn twaalfde voor het eerst mee naar de stad, dus ik maak voor de 48e keer de TT-nacht mee. Het is een deel van je leven. Het is onmogelijk dat ik deze dagen elders in het land of ergens anders bivakkeer."De TT is altijd een drukke periode voor Spelbrink. "Dinsdagavond vooraf is de aftrap van het oprijden, dan moet het Veemarktterrein leeg zijn. Op vijdag zijn de laatste finesses. Wij zijn weer helemaal klaar voor de TT."