‘Ik had wapens omdat ik nooit speelgoed heb gehad'

Hoofdverdachte Saied H. (tekening: Janneke de Jonge)

ASSEN/MEPPEL - Drie pistolen, twee mini-Uzi’s, een Kalasjnikov en een hele hoop munitie. Dat was de wapenoogst van de groep verdachten in de grote drugszaak Maggiora, bleek vandaag in de rechtszaal op de vijfde dag van het proces.

Hoofdverdachte Saied H. bekende dat de drie pistolen, twee Brownings en een Glock, van hem waren. Eerst ontkende hij dat hij een wapenliefhebber was, zoals medeverdachte Ivo J., bij de politie verklaarde. Later zei hij dat hij de Glock wel mooi vond. “Waarom ik die wapens had? Ik denk omdat ik als kind nooit speelgoed heb gehad. Ik ben gevlucht uit Iran en heb in een azc gezeten”, was zijn verklaring.



Uzi’s en Kalasjnikov

H. (33) uit Meppel stond donderdag terecht met plaatsgenoten Mel E. (34) en Kamal A. (33). De rechters confronteerden de drie met de verklaringen die Ivo J. (28) bij de politie heeft afgelegd. Hij heeft als enige volledige openheid van zaken gegeven.



Volgens J. waren de Kalasjnikov en de kleine Uzi’s ook van H. Bovendien was er ook nog een grotere Uzi, aldus J., maar die was naar een reparateur toen de mannen in september 2015 werden opgepakt.



Wapens in het water

Een van de mini-Uzi’s werd gevonden bij Kamal A., die verklaarde dat hij hem in opdracht van Ivo J. thuis bewaarde. De tweede mini-Uzi werd, samen met een hoop munitie, gevonden in het voorjaar van 2016 in het water van het Steenwijker Diep. Ook in de Wapserveense Aa lag munitie van de bende. Ivo J. verklaarde bij de politie dat die daar waren verstopt. Duikers visten alles van de bodem.



De Kalasjnikov zei Ivo J. zelf voor H. te hebben verstopt. Dat wapen werd in de kruipruimte van zijn moeders woning Wapserveen gevonden.



Pistolen

De Glock, waarmee Saied H. twee dagen voor de arrestatie van de bende thuis een kogel afvuurde, werd gevonden in een schuurtje bij de broer van Kamal A. in Meppel. Hij zat in een lege doos van een tv. De broer ontkende dat hij iets van het wapen af wist.



Een van de Brownings lag bij een kennis van Saied H. uit Meppel thuis. “Hij voelde zich bedreigd, daarom had ik het wapen aan hem uitgeleend”, aldus H. De andere Browning werd door de politie gevonden in seksclub De Boerderij van Mel E. Die zei niet te weten hoe het daar terecht was gekomen. In de rechtszaal verklaarde Saied H. dat hij het daar had verstopt, vlak nadat hij het had gekocht. “Ik wilde het niet mee naar huis nemen”, aldus de hoofdverdachte.



E. vertelde in de rechtszaal dat hij door de strafzaak de vergunning voor zijn seksclub is kwijtgeraakt. De club is een paar maanden dicht geweest, maar sinds kort weer open. E. verhuurt nu aan een andere exploitant. Hij leeft naar eigen zeggen nu van de huuropbrengsten.

Door: Annemiek Meijer Correctie melden